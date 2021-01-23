بايدن يبلغ رئيس المكسيك عزمه التراجع عن سياسات ترامب للهجرة‎

2021/01/23 | 21:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خططا للتراجع عن سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لمكالمة هاتفية نشر البيت الأبيض نصها اليوم السبت.

وجاء في النص، (23 كانون الثاني 2021)، أن بايدن شرح في المكالمة خطته للحد من الهجرة عبر التركيز على ”علاج أسبابها العميقة“.



وتشمل الخطة جهودا لزيادة ”طاقة إعادة التوطين والبدائل المشروعة لمسارات الهجرة“ وكذلك تحسين التعامل مع الظاهرة على الحدود.

وجاء في بيان البيت الأبيض أيضا أن الزعيمين اتفقا على العمل معا صوب خفض ”الهجرة غير النظامية“.

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