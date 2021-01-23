اللجنة المالية تستضيف أمين عام مجلس الوزراء بشأن موازنة 2021

2021/01/23 | 21:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استضافت اللجنة المالية برئاسة، هيثم الجبوري، اليوم السبت، أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي والوفد المرافق له، لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.وذكرت اللجنة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “في مستهل اللقاء بحثت اللجنة المالية مع أمانة مجلس الوزراء عدداً من الملفات التي تخص موازنة …

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