قاسم الأعرجي: يجب أهمية إبعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية

2021/01/23 | 21:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، أهمية إبعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية.وقال الاعرجي وفقاً لوكالة الانباء العراقية، “نؤكد أهمية إبعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية ومن الطبيعي أن تجرى سلسلة من التغييرات في المواقع الأمنية”.واجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اول امس الخميس، تغييرات في عدد من المناصب الامنية …

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