ديالى تعاني من أزمة الفقر و ارتفاع عمالة الاطفال بسبب تداعيات الارهاب

2021/01/23 | 21:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى العراقية، السبت، عن ارتفاع عمالة الاطفال بنسبة 50% داخل المحافظة....

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