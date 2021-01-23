بدء التحضيرات لمراسيم دفن 104 من ضحايا قرية كوجو

2021/01/23 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار قام اليوم مجموعة شبابية متطوعة عن مركز شباب قرية تل قصب القديم بحملة تنظيف لموقع الحدث المتمثل بمقبرة كوجو التي شيدت لشهداء القرية وقاعة القرية.وقال مدير مركز شباب تل قصب القديم “صكفان سليمان” لــ “ايزيدي24″ أن،” الغرض من هذه الحملة هو مساندة اهالي القرية الناجين من ابادة القرية في 15 …

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