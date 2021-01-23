قوباد طالباني يعلن تعافيه من كورونا

2021/01/23 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم السبت، عن تعافيه من فايروس كورونا المستجد.

ونشر قوباد طالباني عبر "تويتر"، وتابعه PUKmedia: انه تعافى من فايروس كورونا المستجد، معربا عن شكره لكل من استفسر عن صحته.

واضاف: مرة اخرى ارجو من الجميع الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد الفايروس.

وكان قوباد طالباني قد اعلن يوم الاثنين 2021/11/1، عن اصابته بفايروس كورونا، مؤكدا حاجته الى التباعد لمدة متمنيا السلامة للجميع.

PUKmedia متابعة

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