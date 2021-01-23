غرب كوردستان يسجل 23 اصابة جديدة بكورونا

2021/01/23 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم السبت، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الهيئة، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 23 اصابة جديدة " 16 ذكور، و5 اناث"، لافتة الى تسجيل 3 حالات شفاء خلال الـ 24 ساعة ماضية.

واضاف البيان: ان اجمالي الاصابات بكورونا بمناطق شمال وشرق سوريا بلغ 8420 حالة بضمنها 289 حالة وفاة و1194 حالة شفاء.

PUKmedia عن اعلام هيئة الصحة

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