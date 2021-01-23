الكعبي يدعو الى تفعيل دور الاستثمار و القطاع الخاص في مشروع قانون الموازنة الاتحادية

2021/01/23 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي الى تفعيل دور الاستثمار و القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، مشددا على ضرورة الاسراع في رسم رؤية مشتركة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص بإعتبار ان الاخير هو الشريك الحقيقي لتفعيل الاقتصاد وتجاوز الازمة المالية الراهنة .وذكربيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب :" ان الكعبي تراس اليوم السبت اجتماعا للجنة المالية النيابية بمشاركة لجان الاستثمار والاقتصاد ، والنفط و الطاقة ، و الزراعة، لبحث مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 بحضور اعضاء القطاع الخاص ونخبة من الاكاديميين والمختصين".واكد الكعبي خلال اللقاء ، ضرورة ان يكون للقطاعات المالية والمصرفية دور اكبر في عملية تنشيط القطاع الخاص ، بما يسهم بتجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة ، مشيرا الى:" اهمية تشكيل قناة مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتبادل الافكار ووضع الخطط والبرامج والرؤى المشتركة بما يسهم في دعم عجلة التنمية في البلاد".وبين النائب الأول لرئيس البرلمان :" ان مجلس النواب سيكون داعما بقوة ، من خلال اصدار التشريعات التي تسهم في تنشيط القطاع الخاص باعتباره الشريك الاساس لبناء وتنمية الدولة" ، مؤكدا :" ان السلطة التشريعية ستأخذ على عاتقها مسؤولية مناقشة وتعديل أي تشريع لا يخدم خطط الارتقاء بالقطاع الخاص"./انتهى2

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