2021/01/23 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بدء حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد اعتبارا من يوم غد الأحد.وخلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، بمحافظة بورسعيد، قال السيسي :" ان الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والصدر والحميات ستكون في مقدمة الذين سيتلقون التطعيم"./ انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي يعلن بدء التطعيم ضد كورونا بعموم مصر غدا الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي يعلن بدء التطعيم ضد كورونا بعموم مصر غدا الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).