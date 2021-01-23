2021/01/23 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير : لرئيس الحكومة معاقبة المقصّرين بتفجير الطيران مجلس الأمن يطالب بالتعاون مع العراق لمواصلة الحرب على داعش بغداد – قصي منذر طالب مجلس الامن الدولي بالتعاون مع العراق ، لمواصلة الحرب على الارهاب الذي اصبح يشكّل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين ، منددا بالهجوم الذي وقع في بغداد وأسفر عن استشهاد 32 شخصاً […]

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