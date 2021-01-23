2021/01/23 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزاز يتكفل برعاية عائلتي الشهيدين علي وعمر بغداد – ندى شوكت تكفل رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز برعاية عائلتي الشهيدين علي وعمر، وتأمين احتياجاتهما الان وفي المستقبل ، قائلا للعائلة خلال اتصال مباشر نقلته قناة (الشرقية) مساء أول امس (انا ابوكم ومسؤول عنكم مدى الحياة).واستشهد علي وعمر في التفجير المزدوج الاجرامي الذي […]

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