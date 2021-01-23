2021/01/23 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء : إستمرار الموجة الباردة خلال يومين بغداد – فائز جواد اكد متنبىء جوي أستمرار موجة البرد خلال اليومين المقبلين وانخفاض درجات الحرارة الصغرى الى ما دون الصفر المئوي.وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس انه (من المتوقع انخفاض درجات الحرارة الى مادون الصفر في مدن شمال وغرب البلاد وبعض مناطق الوسط صباح […]

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