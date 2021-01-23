2021/01/23 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،السبت، توجيه وزارة الصحة لإرسال مفرزة طبية للتحقق من إصابة رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي بفيروس كورونا.وقال الحلبوسي، اثناء جلسة البرلمان اليوم، “ستقوم رئاسة المجلس بالتأكد من صحة صدور التقرير الطبي الذي ورد حول الحالة الصحية لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يطارد الخويلدي بمفرزة صحية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يطارد الخويلدي بمفرزة صحية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يطارد الخويلدي بمفرزة صحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).