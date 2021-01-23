الدفاع النيابية تستضيف 6 قيادات امنية على خلفية هجوم ساحة الطيران (وثيقة)

2021/01/23 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، استضافة القادة الامنيين للتحقيق في حادث التفجير المزدوج في ساحة الطيران.

واكدت اللجنة في بيان لها اليوم (23 كانون الثاني 2021) ان "قائد عمليات بغداد، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير الاستخبارات العسكرية، ومدير الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، فضلا عن مدير عام الاستخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية، ومدير الامن الوطني من بين القادة الأمنيين الذين طلبت اللجنة حضورهم للوقوف على حيثيات التفجير الإرهابي وبحث الأسباب التي أدت لحدوث هذا الخرق الأمني الكبير".

وشهدت ساحة الطيران الخميس الماضي وقوع انفجارين انتحاريين ادى لمصرع واصابة العشرات من المواطنين.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باقالة عدد من القادة الامنيين في محافظة بغداد على خلفية هجوم ساحة الطيران.

فيما شن جهاز مكافحة الإرهاب، فجر السبت، عمليات"ثأر الشهداء" ضد خلايا تنظيم داعش في عدة مناطق من البلاد.

شهدت العاصمة بغداد ، اجراءات امنية مشددة عقب تفجيرات "ساحة الطيران" الاخيرة.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، إن "النقاط التفتيشية الثابتة والمفارز التي انتشرت في بغداد منذ ساعات الصباح الاولى، بدأت بتنفيذ حملة تدقيق مكثفة لمعلومات المواطنين".

واضاف ان "هذه الاجراءات جاءت عقب التفجير الذي حصل في منطقة باب الشرقي"، مؤكدا أن "الجهات المعنية باشرت بتكثيف الجهد الاستخباري، تنفيذا لاوامر القائد العام للقوات المسلحة".

وشدد المصدر، على "ضرورة قيام المواطنين بالتعاون مع الاجهزة الامنية والتبليغ عن الحالات التي يشتبه بها".

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