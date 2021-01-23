متاح في الصيدليات.. باحثون يكتشفون

2021/01/23 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق من الباحثين من معهد مونتريال للقلب توصلهم إلى عقار فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

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