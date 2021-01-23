روسيا .. اعتقالات بالجملة لأنصار المعارض نافالني

2021/01/23 | 22:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتقلت السلطات الروسية أكثر من ألفي شخص خلال احتجاجات خرجت في عدد من مدن روسيا، بينها العاصمة موسكو، تنديدا بسجن المعارض البارز أليكسي نافالني ورفضا للفساد.

وقالت تقارير، تابعها "ناس" (23 كانون الثاني 2021): إن "عدد المعتقلين بلغ 2131 شخصا بينهم زوجة نافالني".

وشرعت الشرطة في تفريق مظاهرات اندلعت في العاصمة موسكو

وخرجت مظاهرات في منطقة خاباروفسكي شرقي البلاد، قمعتها أجهزة الأمن، محذرة الناس من مغادرة بيوتهم.

واستبقت أجهزة الأمن المظاهرات باعتقال عدد من المقربين من نافالني، من بينهم متحدثة باسمه ومحاميه.

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