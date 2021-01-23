مفاجئة في ايطاليا .. اتالانتا يطيح بميلان المتصدر

2021/01/23 | 22:10 - المصدر: سفن سكاي

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تجرع ميلان الهزيمة الثانية له هذا الموسم بخسارته المؤلمة أمام ضيفه أتالانتا 3-0، ضمن الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم السبت.

وسجل الهدف الأول للفريق الفائز، الأرجنتيني كريستيان روميرو 26، وأضاف الثاني السلوفيني جوسيب إيليشيش من ركلة جزاء 53، فيما ختم النتيجة الكولومبي دوفان زاباتا النتيجة بتوقيعه على الثالث 77.

وشهدت المباراة مشاركة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الوافد الجديد إلى الفريق اللومباردي كبديل في الدقيقة 70.

وصار رصيد أتالانتا 36 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ميلان عند النقطة 43 وبقي منفرداً بالصدارة لكن بفارق نقطتين عن جاره إنتر الذي اكتفى بالتعادل السلبي 0-0 مع أودينيزي.

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اتالانتا يطيح بميلان المتصدر 7 SKY TV.

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