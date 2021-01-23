بايدن يعتزم التراجع عن سياسات ترامب بشأن الهجرة‎

2021/01/23 | 22:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الجمعة خططا للتراجع عن سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لمكالمة هاتفية نشر البيت الأبيض نصها اليوم السبت.وجاء في النص أن بايدن شرح في المكالمة خطته للحد من الهجرة عبر التركيز على ”علاج أسبابها …

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