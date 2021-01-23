النائب ديار برواري :الاقليم سيصدر نفطه عبرشركة سومو بواقع/ 250 / الف برميل يوميا

2021/01/23 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري :" ان اقليم كردستان سيصدر نفطه عبرشركة تسويق النفط العراقية / سومو / بواقع 250 الف برميل يوميا ".وقال برواري في تصريح متلفز :"ان مواد الموازنة الاتحادية لم تعالج الازمة المالية ،و لا تلامس الواقع الحالي للبلد ".وتابع :"ان العراق انفق 82 تريليون دينار خلال عام 2020 بلا موازنة اتحادية "./ انتهى2

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