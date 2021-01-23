استشهاد 10 من الحشد الشعبي بتعرض ارهابي على صلاح الدين

2021/01/23 | 22:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

استشهد 10 من قوات الحشد الشعبي بينهم امر فوج، السبت، بتعرض ارهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر امني، لـ /المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي صد تعرض ارهابي في منطقة العيث شرقي تكريت بمحافظة صلاح الدين”.

واضاف ان “التعرض اسفر عن استشهاد 10 من قوات الحشد بينهم امر الفوج الثالث في اللواء 22 بالحشد الشعبي”.



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