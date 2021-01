الجمعية العامة لاتحاد التايكواندو تحدد العشرين من شهر شباط المقبل موعداً لعزل الرئيس ابراهيم البهادلي

2021/01/23 | 22:29 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن امين سر الاتحاد العراقي للتايكواندو تحسين نور رحمة ، تحديد يوم السبت الموافق ٢٠ شباط ٢٠٢١ ، موعدا لانعقاد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للاتحاد ، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا المدرجة على جدول الاعمال وابرزها عزل الرئيس السابق ابراهيم البهادلي وابعاده عن عضوية الاتحاد لسوء الادارة ، كذلك سيتم عرض قرار الهيئة الادارية

