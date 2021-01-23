العراق..الدفاع النيابية تكشف عن دخول ارهابيين سعوديين من منفذ عرعر

2021/01/23 | 22:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية، السبت، عن دخول عدد من الارهابيين السعوديين من منفذ عرعر الحدودي....

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