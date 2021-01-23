2021/01/23 | 22:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسة انتصارات في دوري اليد الممتاز والجيش ينفرد بالصدارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/23 | 22:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسة انتصارات في دوري اليد الممتاز والجيش ينفرد بالصدارة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسة انتصارات في دوري اليد الممتاز والجيش ينفرد بالصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).