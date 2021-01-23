2021/01/23 | 22:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية الأمريكية: الحكومة الروسية تسعى إلى قمع الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير

الخارجية الأمريكية: ندين بشدة تعامل السلطات الروسية العنيف مع المتظاهرين والصحفيين في روسيا

الخارجية الأمريكية: الحكومة الروسية تسعى إلى قمع الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير

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