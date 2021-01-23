قرار اليوم الأول لبايدن يحمل الفرح للمسلمين في أميركا

2021/01/23 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل المسلمون في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن في اليوم الأول لرئاسته والقاضي بإلغاء حظر السفر على مواطني بلدان ذات غالبية مسلمة.

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