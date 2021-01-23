بالزرفي والسوداني.. العبادي يجري سلسلة لقاءات

2021/01/23 | 22:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، السبت، الموازنة المالية والتصويت عليها، فضلا عن الانتخابات المبكرة، وذلك خلال استقباله عدداً من أعضاء مجلس النواب.

وذكر بيان لمكتب العبادي تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الثاني 2021)، إن "العبادي التقى عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، وبحث معه التحديات التي يشهدها البلد وكيفية الخروج منها ، اضافة الى ملف الانتخابات المبكرة، واهمية توفير مستلزمات انجاحها".

وأضاف، "كما استقبل العبادي، عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، وبحث معه الموازنة المالية والتصويت عليها في مجلس النواب، إضافة إلى اكمال مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة، والمراقبة الدولية عليها، وضرورة تشجيع المواطنين للذهاب إلى صناديق الانتخاب للإدلاء باصواتهم للوصول إلى التغيير المنشود".

وتابع، "كما استقبل العبادي، عضو مجلس النواب حسن المسعودي نائب رئيس لجنة التعليم النيابية، وجرى بحث الواقع التعليمي والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للسير بالعملية التعليمية وسط التحديات الصحية التي يواجهها البلد والعالم ووضع الضوابط التي تحافظ على رصانتها وعلى ابناءنا من الطلبة".

وأكد العبادي خلال اللقاءات، وفقا للبيان، بأن "الاوضاع الصعبة التي يمر بها البلد تتطلب تخطيطا واستراتيجية واضحة أمنيا واقتصاديا وسياسيا لتحقيق المنجز الذي يعيد البلد للطريق الصحيح".

وبين، أن "التراجع الذي تشهده بعض الملفات والقطاعات، سيؤثر سلباً على البلد والمواطن ويجب ايجاد الحلول السريعة له"، مشيراً إلى "اهمية تكامل العمل التنفيذي والتشريعي والقطاعات الاجتماعية الأخرى لوقف أي تداعيات سلبية على البلد والانطلاق مجدداً لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا".

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