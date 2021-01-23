صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ223  المسجلة اليوم

2021/01/23 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 223 موزعة كالآتي:

أبو دشير ————–2

أبو غريب————-19

الإسكان—————2

الاعلام—————-9

البياع—————–7

التاجي—————10

الحارثية—————3

الحرية—————-8

الدورة—————-28

الدولعي—————2

السيدية—————3

الشرطة الخامسة——–1

الشعلة—————-8

الصالحية————–1

الطارمية—————2

العامرية—————8

العطيفية ————–6

العلاوي—————1

الغزالية ————–10

القادسية————– 3

الكاظمية————-6

اللطيفية————–3

المحمودية———–8

المنصور————–8

الوشاش————–1

اليرموك————–5

اليوسفية ————-4

حي التراث————1

حي الجامعة———-2

حي الجهاد———–13

حي الخضراء———-9

حي العامل———–19

شارع حيفا————2

سكنة جانب الرصافة —-8

محافظة ديالى——— 1

الشفاء: 225

الوفيات: 1

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