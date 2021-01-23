ميلان يخسر بالثلاثية على ارضه من اتالانتا

2021/01/23 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

مني فريق ميلان بهزيمة مؤثرة على أرضه أمام ضيفه أتلانتا (0-3) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية أتالانتا كل من، المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، والمهاجم السلوفيني جوسيب إيليشيش، والمهاجم الكولومبي دوفان زاباتا، في الدقائق الـ(26، و53 من ضربة جزاء، و77) على الترتيب، من زمن الشوط الأول للقاء.

وتعرض ميلان بذلك للهزيمة الثانية في آخر أربع مباريات والموسم أيضا، وتوقف رصيده عند 43 نقطة، ويحتل صدارة الدوري بفارق نقطتين عن جاره إنتر ميلان، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أودينيزي.

بينما رفع أتلانتا رصيده بعد هذا الفوز إلى 36 نقطة، وتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب “الكالتشيو”، متجاوز بفارق نقطتين فريق نابولي الذي يحل ضيفا على هيلاس فيرونا غدا الأحد، ولديه مباراة مؤجلة مع فريق يوفنتوس، صاحب المركز السادس حتى الآن، والذي يستضيف بولونيا غدا الأحد أيضا.



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