2021/01/23 | 22:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توصل باحثون في جامعة أوهايو الأميركية، حديثاً، إلى “ثغرة” في فيروس كورونا يمكن من خلالها “وقف انتشاره” عبر تعطيل الحمض النووي الريبي (آر إن إيه).ونشرت الدكتورة جينيفر هاينز، الأستاذة في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية، بالتعاون مع أعضاء مختبرها بالجامعة، الخميس الماضي، أول تحليل بيولوجي هيكلي لقسم من الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا المستجد، يسمى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف “ثغرة” تتيح إمكانية كبح انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف “ثغرة” تتيح إمكانية كبح انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).