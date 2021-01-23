إستشهاد 10 مقاتلين من فوج ذي قار في الحشد الشعبي بهجوم إرهابي بصلاح الدين

2021/01/23 | 22:46 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إستشهاد 10 مقاتلين من فوج ذي قار في الحشد الشعبي بهجوم إرهابي بصلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/23 | 22:46.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستشهاد 10 مقاتلين من فوج ذي قار في الحشد الشعبي بهجوم إرهابي بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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