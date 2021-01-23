2021/01/23 | 22:46 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستشهاد 10 مقاتلين من فوج ذي قار في الحشد الشعبي بهجوم إرهابي بصلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/23 | 22:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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