2021/01/23 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرام_نجم لم تعد المقوله الشهيرة او القصيده التي كان يتغنى بها العرب في القرن الماضي ( اذا الشعب يوما أراد الحياه فلابد ان يستجيب القدر )نافذه الان في أيامنا هذه فالشعوب كانت تتمتع بروح الوطنية والغيرة على الوطن من ان تمسه قوى اجنبيه او محتل ينهب ثرواته ويستعبد شعبه ،وقد قامت ثورات وانتفاضات من اجل الحصول على الاستقلال والحريه ،ومن اجل حمايه الاوطان من المحتل والمستعمر ،وبالفعل فقد حققت تلك الثورات وا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لابد من ثوره شعبيه ضد الفساد والارهاب الساسي - اكرام نجم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لابد من ثوره شعبيه ضد الفساد والارهاب الساسي - اكرام نجم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).