كركوك.. حفل توقيع كتاب للضوء وجه آخر

2021/01/23 | 22:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام إتحاد أدباء وكتاب كركوك يوم السبت، حفل توقيع كتاب ( للضوء وجه آخر) للاديب الكاتب فهد عنتر الدوخي .

في مستهل الجلسة التي ادارها الأديب فاروق مصطفى تم تسليط الضوء على الاصدار الجديد الذي يحتوي على دراسات نقدية للمحتفى به .

ومن ثم فتح باب المداخلات شارك فيها كلا من الادباء عدنان ابو اندلس و د.



عبدالكريم خليفة و د.



نوقل الناصر و د.



سامي الجبوري و د.



عزالدين المحمدي وموشي بولص و منور ملا حسون و راسم الحديثي و مها الهاشمي و عدنان رحيم البياتي و توفيق العطار و اديب العتابي.

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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