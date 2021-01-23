محافظ البصرة : جاهزون لاستضافة اللجنة الخليجية بخصوص استضافة بطولة الخليج العربي

2021/01/23 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ نينا / اكد محافظ البصرة اسعد العيداني:" ان البصرة جاهزة لاستضافة اللجنة الخليجية بخصوص استضافة بطولة الخليج العربي ، وكلنا ثقة بنجاح ملفنا ".وقال العيداني في مؤتمر صحفي مساء اليوم: " نحن بانتظار القرار النهائي من خلية الأزمة الصحية بخصوص دخول الجمهور .وهذا الأمر متروك لها " .واضاف انه :" في حال السماح بدخول الجمهور سيكون الالتزام بالشروط الصحية هو الأساس "، مشيرا إلى انه في حال فوز ملف البصرة بإقامة بطولة الخليج العربي سنفاتح الحكومة الاتحادية لتخصيص الأموال لإنجاح البطولة .ونوه محافظ البصرة الى أن المشاريع التي كانت متوقفة عادت للعمل وهناك 16 مدخلا للمدينة الرياضية في الوقت الحاضر .ووصلت بعثة المنتخب الوطني العراقي مساء اليوم السبت إلى البصرة استعدادا لملاقاة المنتخب الكويتي الشقيق وديا يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري في ملاعب المدينة الرياضية .فيما وصل مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش ومساعدوه أمس الجمعة الى مطار البصرة الدولي./انتهى

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