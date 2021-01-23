معهد التطوير البرلماني يعقد الاثنين ندوة حوارية حول الموازنة

2021/01/23 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يعقد معهد التطوير البرلماني الاثنين المقبل ندوة حوارية حول الموازنة.وذكر بيان للدائرة الاعلامية في المجلس :" ان الندوة ستعقد بحضور النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين ، تحت عنوان / نظرة عامة على الموازنة الاتحادية لعام 2021/ ./انتهى3

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