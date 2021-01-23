الاسدي: رئاسة الجمهورية تعطل احكام الاعدام منذ سنوات

2021/01/23 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدنان الاسدي

المعلومة/ بغداد

بين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، السبت، ان رئاسة الجمهورية تعطل احكام الاعدام منذ سنوات، لافتا الى ان رئيس الجمهورية لايمتلك الحق النظر بالاحكام القطعية.

وقال الاسدي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “هناك تواطؤ لتعطيل اصدار المراسيم الخاصة باحكام الاعدام، على الرغم من ان رئيس الجمهورية ليس من حقه النظر بالاحكام القطعية”.

واضاف ان “البعض ينتظر عفوا في العام المقبل لاطلاق سراح المدانين، لافتا الى ان رئاسة الجمهورية تعطل احكام اعدام منذ سنوات”.

وبين ان “الهاربين من سجن أبو غريب وصلوا سيناء بغضون 3 أيام في حين ان القانون العراقي يتضمن عقوبة الاعدام والمفترض تطبيقها”.

واكد ان “رئيس الجمهورية لم يكن بمستوى المسؤولية حيث هناك ترليونات تصرف سنويا على سجن الحوت وما ينفق على السجناء يفوق ما يصرف على الضباط والمنتسبين”.



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