ارتفاع عدد ضحايا الحشد الشعبي في هجوم صلاح الدين

2021/01/23 | 23:01 - المصدر: NRT عربية

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أكد مصدر من داخل اللواء الـ22 في الحشد الشعبي، السبت، مقتل 11 مقاتلا واصابة 10 اخرين خلال مواجهة بين قوات الحشد وتنظيم داعش في صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح لـNRT عربية، اليوم (23 كانون الثاني 2021) ان "الهجوم الذي شنه تنظيم داعش اسفر عن سقوط شهيدا 11 واصابة 10 اخرين من مقاتلي اللواء الـ22 في الحشد الشعبي"، مؤكدا ان "التعرض لا زال مستمرا على منطقة شرق صلاح الدين".

وأكد مصدر امني، في وقت سابق، مقتل امر الفوج الثالث في اللواء الـ22/الحشد الشعبي، ابو علياء الحسيناوي، خلال تعرض لتنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح لـNRT عربية، ان "تنظيم داعش شن هجوما على مقر اللواء الـ22/ الحشد الشعبي ما ادى لاستشهاد امر الفوج الثالث (ابو علياء الحسيناوي) و5 مقاتلين بمنطقة العيث ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ".واضاف أن "قوة من الشرطة الاتحادية والحشد اشتبكت مع العناصر الارهابية واجبرتهم على الهروب صوب قرية البو خدو شرق المحافظة".

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