2021/01/23 | 23:04 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الحشد الشعبي: قواتنا تخوض مواجهات عنيفة مع مسلحي داعش شرقي محافظة صلاح الدين

هيئة الحشد: استشهاد 3 من عناصرنا بينهم آمر فوج بهجوم لداعش في اطراف قضاء الدور

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