مختص يوضح: لماذا نسبة الإصابة بكورونا لدى الرجال أعلى من النساء؟ (فيديو)

2021/01/23 | 23:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضح الباحث المختص في الفسلجة المناعية، عباس سعد، السبت، الأسباب التي تجعل من وفيات الذكور بكورونا أعلى من الاناث.

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وقال سعد، في مقطع مرئي، تابعه "ناس" (23 كانون الثاني 2021)، إن "نسبة الوفيات في الذكور هي 1.7 مقارنة بالنساء، فضلاً عن شدة الإصابات في الرجال تكون أعلى منها في الإناث".

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