2021/01/23 | 23:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصدر بالحشد الشعبي: حصيلة هجوم داعش على قواتنا في صلاح الدين ارتفعت الى 21 قتيلاً وجريحاً

مصدر أمني: هجوم عنيف لداعش على قرية العيث في ناحية حمرين شرقي صلاح الدين

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