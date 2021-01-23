2021/01/23 | 23:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: 23 عنصرا من القوات الأمنية بين شهيد وجريح جراء هجوم لداعش على جزيرة العيث شرقي صلاح الدين

تعزيزات أمنية تصل الى قضاء الدور بصلاح الدين بعد هجوم عنيف لداعش على قطعات الحشد الشعبي

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