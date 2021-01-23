مصدر يكشف عن عدد احكام الاعدام التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية

2021/01/23 | 23:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، ان الرئاسة صادقت على اكثر من ٣٤٠ حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية.

وقال المصدر بحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية، ان “الرئاسة صادقت على اكثر من ٣٤٠ حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية”، مبينا انها “اصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون”.

واضاف المصدر، ان “المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من كافة جوانبها الدستورية والقانونية بما فيها استنفاذ كافة طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل”، لافتا الى انه “لا تزال الرئاسة مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى”.

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