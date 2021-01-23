2021/01/23 | 23:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط عجلة تم التلاعب بوصف بضاعتها في منفذ زرباطية الحدودي.

وقال بيان للهياة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادر الهياة في منفذ زرباطية الحدودي، تمكنت من ضبط عجلة تم التلاعب بوصف بضاعتها محملة بمادة البورسلاين والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ على أنها محملة بمادة السيراميك بحمولة إجمالية (54طن و 240كغم)، اضافة الى عدم وجود اجازة استيراد وشهادة منشأ وغير خاضعة للفحص المختبري”.

واضافت انه “تم إحالة ما تم ضبطه إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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