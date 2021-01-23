2021/01/23 | 23:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، إلى ضرورة تفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص الصناعي والزراعي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب العراقي: مناقشة وتعديل أي تشريع لا يخدم خطط الارتقاء بالقطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب العراقي: مناقشة وتعديل أي تشريع لا يخدم خطط الارتقاء بالقطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).