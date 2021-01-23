رئاسة الجمهورية تصادق على أكثر من 340 حكما بالإعدام بقضايا إرهابية وجنائية

2021/01/23 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، مصادقة الرئاسة على اكثر من ٣٤٠ حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة بقضايا ارهابية وجنائية.

وقال المصدر، ان الرئاسة صادقت على اكثر من ٣٤٠ حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية واصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون .

واضاف، ان المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم ٢٧لسنة ٢٠١٦، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل.

واشار الى ان الرئاسة لا تزال مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.

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