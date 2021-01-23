فكرة الشيوعية لدى ماركس والماركسية لاحقاً - حازم كويي

2021/01/23 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي أرتبط مفهوم الشيوعية عادة بهدف يتعلق بالمجتمع ككل وفهمت الاشتراكية من أنها الطريق المؤدي الى التحقيق النهائي للشيوعية، هذا المصطلح مُصاغ وموجود في مخطوطات ماركس الاقتصادية الفلسفية من عام1844.يتعلق الامر دائماً بفكرة تعايش البشرية الكامل الى حدٍ كبيروبكل ابعاده وبالاخص البعد الاقتصادي .وقد تركز هذا المفهوم على الالغاء النهائي للانتاج البضاعي والدولة كأداة للحكم وبالتالي المجتمع الطبقي نفس ......





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