2021/01/23 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الحشد الشعبي استمرار تعرض داعش شرقي صلاح الدين .وقال الحشد في بيان :" ان ابطال اللواء ٢٢ ب‍الحشد الشعبي يخوضون مواجهات عنيفة في منطقة العيث شرقي صلاح الدين"./ انتهى

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