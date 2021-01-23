2021/01/23 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر :" ان اللجنة ستستضيف جميع قادة الاجهزة الامنية للوقوف على حيثيات حادث الخميس الماضي الارهابي وخططهم لدحر الارهاب وتدميره".وقال آل رضا في تصريح متلفز :" ان مناطق في صلاح الدين وديالى ماتزال ملاذا للارهابيين ، الذين يشنون بين الحين والاخر هجمات ارهابية على قطعاتنا الامنية والعسكرية والحشد الشعبي"./ انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن والدفاع النيابية: سنستضيف جميع قادة الاجهزة الامنية على خلفية حادث الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن والدفاع النيابية: سنستضيف جميع قادة الاجهزة الامنية على خلفية حادث الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).