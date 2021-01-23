رئاسة الجمهورية تصادق على 340 حكما بالاعدام

2021/01/23 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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صادقت رئاسة الجمهورية، السبت، على اكثر من 340 حكما بالاعدام سبق وان صدرت من المحاكم المختصة بقضايا ارهابية وجنائية.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية، اليوم (23 كانون الثاني 2021) ان "الرئاسة صادقت على اكثر من 340 حكما بالاعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية واصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون ".

واضاف، ان "المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل".

واشار الى ان "الرئاسة لا تزال مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى".

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