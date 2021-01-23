العمليات المشتركة تنعى آمر فوج في الحشد خلال ملاحقة 'داعش' شرقي صلاح الدين

2021/01/23 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

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العمليات المشتركة تنعى آمر فوج في الحشد الشعبي خلال ملاحقة "داعش" شرقي صلاح الدين

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