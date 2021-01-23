2021/01/23 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..وزارة التعليم تصدر توضيحاً مهماً بشأن آليات اداء الامتحانات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزارة التعليم تصدر توضيحاً مهماً بشأن آليات اداء الامتحانات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزارة التعليم تصدر توضيحاً مهماً بشأن آليات اداء الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).